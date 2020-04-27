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27 квітня • оновлено в 23:10
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"Їм плювати": російський футболіст пройшовся по владі та отримав покарання

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Російський футболіст клубу "Крилья Совєтов" Євген Фролов жорстко висловився про владу країни, після чого був оштрафований клубом.

Воротар розкритикував чиновників за закони і повну зневагу до суспільства.

Євген Фролов

Євген Фролов

ФК "Крила Рад"

"Вони всіх хочуть тримати під ковпаком, інакше б не приймали ці абсурдні закони. Все йде до вакцинації і чіпізації. Цьому є багато прикладів і доказів. На народ їм наплювати. Потрібні як раби, робоча сила. В інтернеті модно називати те, що зараз відбувається, кріпосним правом. Тобто закони нас настільки здавлюють і душать – і податками, і оброками. І тільки спробуй не заплатити. Як за часів кріпосного права – у тебе немає жодних прав і свобод. Ти раб", – сказав Фролов в інтерв'ю на каналі "Футбольний Бігі" в YouTube, пише "Чемпіонат".

В "Крилах Советов" засудили слова свого футболіста, прогнувшись перед владою.

"Останнім часом влада в Росії і в регіоні зробила дуже багато для розвитку футболу в Самарській області та в Росії. В нинішній важкий час ми повинні об'єднуватися, вирішувати загальну проблему і перемогти вірус. В інтерв'ю Євген Фролов порушив пункт свого контракту і заподіяв шкоди інтересам клубу . Футболіст буде оштрафований клубом згідно з положенням про дисциплінарні стягнення", – йдеться в заяві самарцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський коментатор Василь Уткін пройшовся по уряду РФ через недостатню підтримку малого бізнесу під час пандемії коронавірусу. У відповідь журналіста облив брудом пропагандист Володимир Соловйов.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат Росії
Тег
ФК Крилья Совєтов
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