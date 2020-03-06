Їхали на перший матч сезону: дев'ять футболістів загинули у страшній ДТП

Автобус гвінейського футбольного клубу "Етуаль де Гвінея" з другого дивізіону потрапив в аварію, в результаті якої дев'ять гравців команди загинули.

Гравці їхали зі столиці Конакрі на виїзний матч в Канкан – між містами 650 кілометрів. Інцидент трапився менш, ніж на півдорозі – деталі трагедії не повідомляються. Як повідомляє Eurosport з посиланням на BBC, постраждалих евакуювали назад до столиці.

Слід зазначити, що "Етуаль де Гвінея" їхала на перший матч в новому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час футбольного матчу в мексиканській в'язниці Сьенгільє в місті Сакатекас загинули 16 осіб.

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