"Іграшка шанувальника "Динамо": легендарний тенісист з Росії зробив несподівану заяву

Колишня перша ракетка світу, російський тенісист Євген Кафельников, який є завзятим вболівальником московського "Спартака", виступив з критикою власника клубу Леоніда Федуна.

Євген Кафельников prosm.club

Кафельников в своєму твіттері назвав Федуна шанувальником київського "Динамо".

"Якщо ви ще не зрозуміли, що "Спартак" не народна команда, а персональна іграшка ярого прихильника київського "Динамо" (якому до того ж наср*ти на вболівальників команди), то ви 100% в рожевих окулярах", - написав Кафельников.

Якщо ви ще не зрозуміли, що Спартак НЕ народна команда а персональна іграшка ярого прихильника Київського Динамо (якому і в добавок насрати на вболівальників команди), то ви 100% в "рожевих окулярах". - Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 20 вересня 2019 р

Варто відзначити, що власник "Спартака" Леонід Федун народився в Києві і неодноразово визнавав, що за радянських часів був уболівальником "Динамо" (Київ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що наставник "Спартака" Олег Кононов може змінити Олексія Михайличенка на посаді головного тренера "Динамо".

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