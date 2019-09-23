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23 вересня • оновлено в 15:30
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"Іграшка шанувальника "Динамо": легендарний тенісист з Росії зробив несподівану заяву

2.2т Читати матеріал російською

Колишня перша ракетка світу, російський тенісист Євген Кафельников, який є завзятим вболівальником московського "Спартака", виступив з критикою власника клубу Леоніда Федуна.

Євген Кафельников

Євген Кафельников

prosm.club

Кафельников в своєму твіттері назвав Федуна шанувальником київського "Динамо".

"Якщо ви ще не зрозуміли, що "Спартак" не народна команда, а персональна іграшка ярого прихильника київського "Динамо" (якому до того ж наср*ти на вболівальників команди), то ви 100% в рожевих окулярах", - написав Кафельников.

Варто відзначити, що власник "Спартака" Леонід Федун народився в Києві і неодноразово визнавав, що за радянських часів був уболівальником "Динамо" (Київ).

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Особа
Євген Кафельніков
Місце
Росія Москва
Теги
Спартак Москва ФК Динамо Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
спартак борется на 9 месте с уфой и казанцами вот болелы и в гневе))
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70rus xxx
70rus xxx
Слабо у Обоза с новостями,что к чему эта новость?
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Борисс Робот
Борисс Робот
зрада зрадная... еще бы путлер оказался бы болельщиком ДК со стажем...
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