"Ідіть на..." Неймар закотив істерику після "ганьби" в Лізі чемпіонів

Бразильський легіонер французького "ПСЖ" Неймар різко висловився на адресу арбітрів, які працювали на матчі проти "Манчестер Юнайтед" і поставили пенальті на останніх секундах матчу Ліги чемпіонів.

Неймар (у центрі) на трибунах матчу "ПСЖ" – "МЮ"

"Це ганьба! Поставили чотирьох хлопців, які не розбираються у футболі, дивитися відеоповтори. Нічого не було. Як гравець міг прибрати руки?" – написав у сторіс Неймар, який пропустив обидві гри через травму.

Запис закінчувався словами "ah va pra pqp!" ("Pqp" розшифровується як puta que pariu, це грубий лайливий вираз португальською, в буквальному перекладі означає "повія, яка народила"). Українською всю фразу Неймара "ah va pra pqp" можна приблизно передати словами "йдіть на х*й".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" завершився з рахунком 1:3. Головний арбітр зустрічі Дамір Скоміна призначив пенальті за допомогою VAR, зафіксувавши у захисника "ПСЖ" Преснеля Кімпембе гру рукою.

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