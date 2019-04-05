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"І тут раптом Донецьк": бразильський футболіст розповів, як його шокувала Україна

2.7тЧитати матеріал російською

Колишній футболіст донецького "Металурга" і "Дніпра" Данило зізнався, що відчув справжній шок, потрапивши в Україну.

"Чи став переїзд із Західної Європи до України культурним шоком? Ще й яким! Перші три місяці було вкрай складно. Я виріс у Голландії та Бельгії, в клубах бездоганна організація, все продумане до дрібниць. Виступав за збірні. І тут раптом Донецьк. Різниця колосальна! Мені було 22 роки, і я реально відчув шок. Однак у той же час це був чудовий досвід і мотивація, щоб знову повернутися на хороший рівень", – поділився нинішній гравець мінського "Динамо" спогадами з "Прессболом".

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Теги
ФК Металург ДонецькФК Дніпро
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