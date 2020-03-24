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24 березня • оновлено в 21:40
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Хворий на коронавірус Мальдіні розповів про головні симптоми

5.6т
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Легендарний італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого було діагностовано коронавірус особливо відзначив у себе сильний біль і тиск у грудях.

"Я відчуваю себе непогано. Найгірше позаду. Ще трохи кашляю. Сухий кашель, як ви можете чути. Не відчуваю смаків і запахів, сподіваюся, вони повернуться. Загалом, це все схоже на грип, тільки важче. Але це явно не звичайний грип. Я знаю своє тіло. Спортсмен ідеально знає себе. Такого ніколи не було: дуже сильний біль, тиск у грудях. Це новий вірус. Організм бореться з ворогом, якого не знає", – заявив знаменитий італієць у себе в Instagram.

За словами Мальдіні він не знає, від кого заразився, але підозрює, що це може бути дружина.

"У дружини довго була застуда, дуже дивна, вона три тижні провела в ліжку. Але це було ще в середині лютого. Крістіан, наш старший син, живе з нами, він теж хворів. Йому було гірше за всіх у сім'ї. У мене перші симптоми з'явилися 5 березня. Біль у суглобах і м'язах. Жар, температура була 38,5. Наступного дня мені потрібно було в Міланелло, але я залишився вдома", – зазначив Паоло в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня в Італії було зафіксовано 63927 випадків захворювання, померли 6077 осіб, це найбільший показник смертності від Covid-19 у світі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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