Хто проти "Ліверпуля" та Роналду: 5 моментів, через які не можна пропустити повернення Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів знову в ефірі після зимової перерви, і команди вже готові починати перші матчі 1/8 фіналу!

Як і зазвичай, деякі матчі легко передбачувані, десь важко визначити фаворита через рівність сил, а іноді просто все вирішує вивіска. Але в деяких матчах загальне протистояння тренерів та команд відходить на другий план, і основна увага зосереджується на одному з моментів.

Що саме "найсмачніше" в майбутніх матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і що ніяк не можна упустити в найближчих поєдинках – розповідає OBOZREVATEL.

Хто? Де? Коли?

18 лютого

"Атлетіко" - "Ліверпуль"

"Боруссія" - ПСЖ

19 лютого

"Аталанта" - "Валенсія"

"Тоттенхем" - РБ "Лейпциг"

25 лютого

"Челсі" - "Баварія"

"Наполі" - "Барселона"

26 лютого

"Ювентус" - "Ліон"

"Реал" - "Манчестер Сіті"

Як "Термінатор" Холланд продовжить свою феєрію?

Трансфер Ерлінга Холланда в дортмундську "Боруссію" і початок його німецької кар'єри по-справжньому збадьорив млявий зимовий європейський футбол. Новий феномен – в новій команді Холланд забив вже 9 голів в 6-ти матчах. ДЕВ'ЯТЬ (більше, ніж Бесєдін або Марлос за всю осінь в чемпіонаті)!

Ерлінг Холланд

19-річний норвежець уже зробив 2 дубля і один хет-трик, забиваючи в 4-х матчах Бундесліги поспіль. Вболівальники "Боруссії" в екстазі від того, що відбувається, але прийшла пора плей-офф Ліги чемпіонів. Хоча мало хто сумнівається, що Ерлінг не зможе засмутити досить "буденну" оборону ПСЖ хоча б в одному з двох матчах. Але настільки відкритого футболу від "Боруссії" в плей-офф ЛЧ чекати не варто, та Ерлінгу й не потрібно багато простору – всього один шанс, і серія продовжиться.

Чи продовжить "Ліверпуль" свій переможний хід 2020-го?

Здається, з чемпіонством Англії цього сезону вже все зрозуміло - "Ліверпуль" через 30 років таки візьме "золото". Які ще можуть бути сумніви при 25-очковому відриві від "Сіті" і 17-матчевій переможній серії в АПЛ?

Одні з кращих форвардів "Ліверпуля" - Садіо Мане (№10) і Роберто Фірміно

У 2020-му "мерсисайдців" буквально не зупинити – з початку року вони вигравали у всіх матчах крім одного (в Кубку Англії зіграли внічию 2:2 напіврезервним складом), і зараз просто важко уявити, як та кому "Ліверпуль" може програти. Але в плей-офф ЛЧ англійців чекає зовсім інша специфіка в плані стратегії на гру і суперника – з такою в'язкою і навченою обороною, як зараз у "Атлетіко", в Англії ніхто не протистояв команді Юргена Клоппа. В цілому, щодо проходження "Ліверпуля" далі майже немає сумнівів. Інтригує в першу чергу, чи продовжить команда свою переможну серію і чи не отримає першої поразки в цьому році?

На який черговий рекорд замахнеться Кріштіану Роналду?

Йому вже (або тут, може, і "всього") 35 років. Але вік поки не має влади над Кріштіану, який продовжує збирати голи і рекорди "пачками" в Італії в футболці "Ювентуса".

Кріштіану Роналду

Зараз Ронанлду виходить на поле, як це часто буває, разом з діючою рекордної серією. Нещодавно він уже став першим гравцем "Юве" в історії, який забив у 10-ти матчах поспіль (і ця серія поки не закрита, до зустрічі з "Ліоном" у плей-офф ЛЧ Роналду ще напевно зіграє в чемпіонаті проти СПАЛа).

Разом з цим Роналду також забиває у всіх матчах 2020 року – разом з матчами в чемпіонаті Кріштіану забивав і в Кубку Італії ("Ромі" та "Мілану"). І напередодні ЛЧ багато хто з інтересом чекає, як довго португалець продовжить свої забивні серії і скільки матчів поспіль Роналду буде забивати? Хоча, з огляду на скромну оборону СПАЛа та розбалансований нині "Ліон", всі шанси у лідера "Ювентуса" є.

Що буде показувати Моуріньо після матчів з "Лейпцигом"?

Жозе Моуріньо вже може не турбується за звання "одного з найкращих тренерів 21 століття" - португалець дійсно заслужив його як роботою в Англії 2000-х, так і двома перемогами в Лізі чемпіонів. Але славні деньки Моура вже позаду, і зараз на тренера біля керма "Тоттенхема" дивляться з великим знаком питання.

Жозе Моуріньо

В останній раз Моуріньо виводив свою команду ("Манчестер Юнайтед") в плей-офф ЛЧ в сезоні 2017/18, де в 1/8 фіналу досить буденно і без варіантів поступився "Севільї". А перемагав в плей-офф і зовсім давно – 6 років тому, ще в 2014-му, в 1/4 фіналу з ПСЖ. Моур явно "заіржавів" в плані великих матчів, і яскравий РБ "Лейпциг" молодого тренера Юліана Негельсмана може відмінно цим скористатися. Так, у Жозе і всього "Тоттенхема" набагато більше досвіду міжнародних матчів, але в плані гри Нагельсман зараз вибудував настільки сильну і збалансовану гру, про яку нинішні "Шпори" тільки мріють.

Чи дебютує Малиновський в плей-офф Ліги чемпіонів?

Статус Руслана Малиновського в "Аталанті" все ще залишається до кінця невизначеним (найближчий резервіст або просто запасний для поліпшення півзахисту), але в Лізі чемпіонів грає справно – восени в групі виходив у всіх 6-ти матчах (хоча в основі – тільки в одному) і раз навіть забив.

Руслан Малиновський

У другій половині сезону Малиновський ледь не в кожному матчі виходить на поле з лави запасних, і недавно своїм голом приніс перемогу "Аталанти" перемогу. Тому вихід Руслана вже в першому матчі 1/8-й проти "Валенсії" дуже ймовірний. Питання тільки, наскільки він буде успішним.

Якщо ж Малиновський з'явиться на полі проти "Валенсії", то стане лише 4-м діючим українським футболістом з іноземних клубів, хто потрапляв (або зараз потрапив) в плей-офф Ліги чемпіонів. Після Андрія Ярмоленко, Євгена Коноплянки та Олександра Зінченка.

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