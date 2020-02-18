Головна Новини
18 лютого • оновлено в 12:08
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Хто проти "Ліверпуля" та Роналду: 5 моментів, через які не можна пропустити повернення Ліги чемпіонів

Хто проти "Ліверпуля" та Роналду: 5 моментів, через які не можна пропустити повернення Ліги чемпіонів
Фактично в кожному матчі 1/8 фіналу ЛЧ є особлива інтрига
874 Читати матеріал російською

Ліга чемпіонів знову в ефірі після зимової перерви, і команди вже готові починати перші матчі 1/8 фіналу!

Як і зазвичай, деякі матчі легко передбачувані, десь важко визначити фаворита через рівність сил, а іноді просто все вирішує вивіска. Але в деяких матчах загальне протистояння тренерів та команд відходить на другий план, і основна увага зосереджується на одному з моментів.

Новини
"До біса": Гвардіола бурхливо відреагував на виключення "Ман Сіті" з Ліги чемпіонів

Що саме "найсмачніше" в майбутніх матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і що ніяк не можна упустити в найближчих поєдинках – розповідає OBOZREVATEL.

Хто? Де? Коли?

18 лютого

"Атлетіко" - "Ліверпуль"

"Боруссія" - ПСЖ

19 лютого

"Аталанта" - "Валенсія"

"Тоттенхем" - РБ "Лейпциг"

25 лютого

"Челсі" - "Баварія"

"Наполі" - "Барселона"

26 лютого

"Ювентус" - "Ліон"

"Реал" - "Манчестер Сіті"

Як "Термінатор" Холланд продовжить свою феєрію?

Трансфер Ерлінга Холланда в дортмундську "Боруссію" і початок його німецької кар'єри по-справжньому збадьорив млявий зимовий європейський футбол. Новий феномен – в новій команді Холланд забив вже 9 голів в 6-ти матчах. ДЕВ'ЯТЬ (більше, ніж Бесєдін або Марлос за всю осінь в чемпіонаті)!

Ерлінг Холланд

Ерлінг Холланд

19-річний норвежець уже зробив 2 дубля і один хет-трик, забиваючи в 4-х матчах Бундесліги поспіль. Вболівальники "Боруссії" в екстазі від того, що відбувається, але прийшла пора плей-офф Ліги чемпіонів. Хоча мало хто сумнівається, що Ерлінг не зможе засмутити досить "буденну" оборону ПСЖ хоча б в одному з двох матчах. Але настільки відкритого футболу від "Боруссії" в плей-офф ЛЧ чекати не варто, та Ерлінгу й не потрібно багато простору – всього один шанс, і серія продовжиться.

Чи продовжить "Ліверпуль" свій переможний хід 2020-го?

Здається, з чемпіонством Англії цього сезону вже все зрозуміло - "Ліверпуль" через 30 років таки візьме "золото". Які ще можуть бути сумніви при 25-очковому відриві від "Сіті" і 17-матчевій переможній серії в АПЛ?

Одні з кращих форвардів "Ліверпуля" - Садіо Мане (№10) і Роберто Фірміно

Одні з кращих форвардів "Ліверпуля" - Садіо Мане (№10) і Роберто Фірміно

У 2020-му "мерсисайдців" буквально не зупинити – з початку року вони вигравали у всіх матчах крім одного (в Кубку Англії зіграли внічию 2:2 напіврезервним складом), і зараз просто важко уявити, як та кому "Ліверпуль" може програти. Але в плей-офф ЛЧ англійців чекає зовсім інша специфіка в плані стратегії на гру і суперника – з такою в'язкою і навченою обороною, як зараз у "Атлетіко", в Англії ніхто не протистояв команді Юргена Клоппа. В цілому, щодо проходження "Ліверпуля" далі майже немає сумнівів. Інтригує в першу чергу, чи продовжить команда свою переможну серію і чи не отримає першої поразки в цьому році?

На який черговий рекорд замахнеться Кріштіану Роналду?

Йому вже (або тут, може, і "всього") 35 років. Але вік поки не має влади над Кріштіану, який продовжує збирати голи і рекорди "пачками" в Італії в футболці "Ювентуса".

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Зараз Ронанлду виходить на поле, як це часто буває, разом з діючою рекордної серією. Нещодавно він уже став першим гравцем "Юве" в історії, який забив у 10-ти матчах поспіль (і ця серія поки не закрита, до зустрічі з "Ліоном" у плей-офф ЛЧ Роналду ще напевно зіграє в чемпіонаті проти СПАЛа).

Разом з цим Роналду також забиває у всіх матчах 2020 року – разом з матчами в чемпіонаті Кріштіану забивав і в Кубку Італії ("Ромі" та "Мілану"). І напередодні ЛЧ багато хто з інтересом чекає, як довго португалець продовжить свої забивні серії і скільки матчів поспіль Роналду буде забивати? Хоча, з огляду на скромну оборону СПАЛа та розбалансований нині "Ліон", всі шанси у лідера "Ювентуса" є.

Що буде показувати Моуріньо після матчів з "Лейпцигом"?

Жозе Моуріньо вже може не турбується за звання "одного з найкращих тренерів 21 століття" - португалець дійсно заслужив його як роботою в Англії 2000-х, так і двома перемогами в Лізі чемпіонів. Але славні деньки Моура вже позаду, і зараз на тренера біля керма "Тоттенхема" дивляться з великим знаком питання.

Жозе Моуріньо

Жозе Моуріньо

В останній раз Моуріньо виводив свою команду ("Манчестер Юнайтед") в плей-офф ЛЧ в сезоні 2017/18, де в 1/8 фіналу досить буденно і без варіантів поступився "Севільї". А перемагав в плей-офф і зовсім давно – 6 років тому, ще в 2014-му, в 1/4 фіналу з ПСЖ. Моур явно "заіржавів" в плані великих матчів, і яскравий РБ "Лейпциг" молодого тренера Юліана Негельсмана може відмінно цим скористатися. Так, у Жозе і всього "Тоттенхема" набагато більше досвіду міжнародних матчів, але в плані гри Нагельсман зараз вибудував настільки сильну і збалансовану гру, про яку нинішні "Шпори" тільки мріють.

Чи дебютує Малиновський в плей-офф Ліги чемпіонів?

Статус Руслана Малиновського в "Аталанті" все ще залишається до кінця невизначеним (найближчий резервіст або просто запасний для поліпшення півзахисту), але в Лізі чемпіонів грає справно – восени в групі виходив у всіх 6-ти матчах (хоча в основі – тільки в одному) і раз навіть забив.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

У другій половині сезону Малиновський ледь не в кожному матчі виходить на поле з лави запасних, і недавно своїм голом приніс перемогу "Аталанти" перемогу. Тому вихід Руслана вже в першому матчі 1/8-й проти "Валенсії" дуже ймовірний. Питання тільки, наскільки він буде успішним.

Якщо ж Малиновський з'явиться на полі проти "Валенсії", то стане лише 4-м діючим українським футболістом з іноземних клубів, хто потрапляв (або зараз потрапив) в плей-офф Ліги чемпіонів. Після Андрія Ярмоленко, Євгена Коноплянки та Олександра Зінченка.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Юрген Клоп Руслан Малиновський Жозе Моуріньо Кріштіану Роналду
Теги
ПСЖ Боруссія Дортмунд Тоттенхем Хотспур ФК Валенсія ФК Аталанта ФК Ліверпуль Атлетіко Мадрид ФК Ювентус ФК Олімпік Ліон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Аталанта
VS
Валенсия
Победа Аталанты с форой (-1)
2.31 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Лейпциг
Инд. тотал Тоттенхэма больше 1.5
2.02 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Вест Хэм
Инд. тотал Манчестер Сити больше 3
1.73 Сделать ставку
Мирандес
VS
Сарагоса
Мирандес не проиграет и обе забьют
2.56 Сделать ставку
Трактор
VS
Адмирал
Победа Трактора с форой (0)
1.66 Сделать ставку
Северсталь
VS
Динамо Москва
Победа Динамо с форой (-1)
1.87 Сделать ставку
Марко Чеккинато
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Фелипе Мелигени
Победа Доминика Тима с форой в -7,5 гейма
2.10 Сделать ставку
Хауме Муньяр
VS
Сальваторе Карусо
Победа Сальваторе Карусо с форой в +3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку