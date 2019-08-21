"Хочу бачити": Суркіс звернувся до вболівальників "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс звернувся до вболівальників столичної команди із закликом прийти на матч 5-го туру проти донецького "Олімпіка".

"Бачу тільки два сектори вболівальників – наші ультрас, які приходять на всі матчі. Трохи більше, трохи менше. А решта... хочу бачити на матчі з "Олімпіком" ту 41 тисячу, яка прийшла на центральні сектори з "Брюгге", – сказав Суркіс в інтерв'ю FootballHub.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ігор Суркіс зажадав від нового тренера команди Олексія Михайличенка з перших матчів поліпшити результати команди.

Нагадаємо, що матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге" завершився з рахунком 3:3. Після цього Олександр Хацкевич був звільнений з поста головного тренера "біло-синіх".

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