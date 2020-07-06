Хочеться лаятися, набридло це свавілля, – гравець "Зорі" про суддівство в УПЛ

Футболіст луганської "Зорі" Артем Громов жорстко розкритикував суддівство Катерини Монзуль в матчі 29-го туру УПЛ проти "Олександрії" (2:2).

На 72-й хвилині поєдинку за рахунку 2:1 на користь "Зорі" у ворота луганчан був призначений пенальті, який викликав хвилю обурення серед футболістів команди.

"Хочеться лаятися. Деякі кажуть, що небажано виражатися в прямому ефірі, але це свавілля вже набридло. Вони б уже краще роздали медалі на початку чемпіонату. Навіщо тягнути, матчі грати. Вболівальників все одно немає. Навіщо виходити, битися, травми отримувати. До Катерині претензій немає. Вона підходить і каже: "Я нічого не бачу". Їй, напевно, з космосу хтось там говорить, що був пенальті. Не знаю, де космос знаходиться, в Києві чи ні", – заявив Громов у прямому ефірі програми "Профутбол".

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