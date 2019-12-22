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23 грудня • оновлено в 00:52
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"Хоч Мікі Маус": колишній футболіст збірної України висловився про Зеленського

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Експівзахисник "Спартака", "Дніпра" і "Таврії" Максим Калиниченко, який нині мешкає в Москві, оцінив результати виборів президента України.

Максим Калиниченко

Максим Калиниченко

"Фігура Зеленського в політиці не зовсім зрозуміла. Люди дали йому картбланш, подивимося, як він ним скористається. Норма чи то, що на чолі країни комік? Нічого поганого в цьому не бачу. Норма - це коли громадяни країни добре живуть. А хто очолює країну? Нехай хоч Міккі Маус. Головне, щоб люди жили по-людськи. Норма не в тому, що гуморист очолює країну або що одна людина очолює країну двадцять років. Мірило - рівень життя. В Україні президентом може стати будь-хто, у кого є довіра. Інша справа, що це завойовану довіру потрiбно виправдати, а не розчаровувати людей", – цитує колишнього футболіста збірної України "Спорт24".

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Раніше Калиниченко з жалем зазначив, що його діти є громадянами України. Це висловлювання викликало великий гнів серед уболівальників.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Володимир Зеленський Максим Калиниченко
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Комикам место в цирке
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