"Хлопці цікаві": Мамаєву шкода розлучатися з зеками

Російський футболіст Павло Мамаєв, засуджений за побиття двох людей, зізнався, що добре порозумівся зі своїми сусідами по камері в Бутирській в'язниці.

Колишній гравець збірної Росії додав, що мріє вийти на свободу за умовно-достроковим звільненням.

"Доведеться сидіти від "дзвінка" до "дзвінка"? Гадати сенсу немає. Але хотілося б вийти за УДЗ, щоб раніше додому. Скучив за рідними. Добре, що зараз у великій камері, хлопці цікаві, підбадьорюють. Шкода з ними розлучатися буде. Але сподіваюся, всі вони скоро теж опиняться на волі", – цитує Мамаєва "Московский комсомолец".

Павло Мамаєв aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

8 жовтня 2018 го Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!