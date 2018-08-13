"Хлопці пробивали": Хацкевич розповів про підготовку "Динамо" до матчу зі "Славією"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич зізнався, що його футболісти відпрацьовують пробиття пенальті напередодні матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з празькою "Славією". За словами наставника "біло-синіх", команда також приділила особливу уваги вивченню помилок, допущених у поєдинку в Чехії (1:1).
"Славія" сповідує свій футбол, і тут потрібно окремо готуватися до повторної гри. Ми хочемо трохи інакше провести матч-відповідь - краще зіграти в центрі поля і приділити увагу стандартам. Ми готові до всього. Хоча наша підготовка до матчу особливо не змінюється. Так, хлопці самостійно пробивали пенальті. Але також буде заняття над груповою взаємодією", - заявив Хацкевич на прес-конференції в Києві.
Він додав, що поряд з усіма до гри з чеською командою готується віце-чемпіон світу хорват Йосип Пиварич.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в першому матчі зі "Славією" втратило перемогу на останній доданій хвилині зустрічі, пропустивши гол з пенальті. Під час матчу відразу декількох гравців гостей атакували оси, через що арбітру на початку зустрічі навіть довелося перервати матч для того, щоб голкіперу киян Денису Бойку надали допомогу.
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