Хацкевича не звільнять: журналіст розповів про останній шанс тренера ''Динамо''

Незважаючи на результат матчу 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" — "Челсі", тренера київської команди Олександра Хацкевича не звільнять.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив спортивний журналіст Костянтин Андріюк. Він упевнений, в тому, що президент клубу Ігор Суркіс дочекається закінчення нинішнього сезону.

"Мій прогноз, що Хацкевич не піде у відставку. Але якщо він програє чемпіонство і Кубок, то зрозуміло, що його звільнять. Боляче, але всі розуміють, що це була гра із "Челсі". Є підозра, що вочевидь, "Динамо" сподівається на чемпіонство, а це — пряма перепустка до Ліги чемпіонів. Особисто я не бачу, завдяки чому нинішнє київське "Динамо" може виграти чемпіонство у "Шахтаря". Але знову буде втрачений сезон Ліги Європи", — сказав він.

Журналіст розповів, що на матч із "Челсі" прийшли близько 65 тисяч вболівальників. Те, що в мережі повідомляють, що половина глядачів пішли зі стадіону після першого тайму, — це неправда, переконаний він.

"Динамо" — "Челсі" УЄФА

"Дехто написав, що значна частина людей пішла після першого тайму. Це неправда, адже я був на стадіоні і бачив, що пішли відсотків 10 глядачів. Також я читав деякі відгуки, що "Динамо" якось себе проявляло у перші хвилини до забитого м'яча. Вибачте, перший м'яч забитий на 5-ій хвилині і це все, на що спроможне нинішнє "Динамо". Так, ми розуміємо, що це "Челсі", але це дуже соромно", — зазначив Андріюк.

Журналіст проаналізував кадрову політику київського "Динамо". Він пояснив, що форвард Фран Соль, якого купили нещодавно, на жаль, через травму пропустить матчі.

"З'ясувалося, якщо немає Соля і Беньяміна Вербіча, то виходить, що немає команди, яка може хоча б боротися і гідно не програти нинішньому лондонському "Челсі". Звідки взялись п'ять пропущених м'ячів? За це дуже соромно. Після рахунку "0:2" хотілось встати і піти зі стадіону, але я залишився зі спортивним інтересом, скільки ще заб'є "Челсі", — сказав Андріюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" програло англійському "Челсі" і вилетіло з турніру. Домашній поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився із рахунком 0:5.

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