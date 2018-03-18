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Хацкевич спростував покарання для Хачеріді

2.2тЧитати новину російською

Головний тренер київського "Динамо" Олекандр Хацкевич заявив, що не усував Євгена Хачеріді від тренувань в першій команді, про що раніше говорив сам футболіст.

"Хачеріді не відсторонений від роботи з першою командою. Останні три дні він працював з тренером з фізичної підготовки, щоб краще підготуватися до майбутніх товариських матчів збірної України. Ні функціональний, ні психологічний стан Жені мене не влаштовує. Тому останнім часом він працював за індивідуальною програмі. Але вимоги у мене до всіх однакові: хто працює, той і грає", - цитує тренера Динамо від Шурика.

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Нагадаємо, що раніше Ігор Суркіс прокоментував чутки про перехід Мораеса в "Шахтар".

Особи
Євген ХачерідіОлександр Хацкевич
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