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Хацкевич прокоментував поразку від "Челсі"

8.5тЧитати матеріал російською

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич висловився про матч його команди проти "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Білоруський фахівець відзначив неймовірні дії суперника.

"У порівнянні з нашим чемпіонатом інтенсивність божевільна, порівнювати неможливо. У першому таймі нам не вистачило сміливості, дуже сильний пресинг був з боку "Челсі". Сподіваюся, що ми в неділю обіграємо "Арсенал-Київ" і з хорошим настроєм вийдемо на матч-відповідь з "Челсі", - сказав Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.

Хацкевич прокоментував поразку від "Челсі"

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Наставник київського "Динамо" зізнався, що його команда спочатку боялася суперника.

"Нам потрібно додати впевненості. Я не можу сказати, що ми весь матч виглядали непереконливо. У першому таймі - так. Ми почали в другому таймі активніше діяти, крайні захисники активно підключалися до атак, поліпшили роботу з м'ячем", - похвалив своїх підопічних Хацкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" поступилося "Челсі" у виїзному поєдинку Ліги Європи. Наша команда пропустила три м'ячі, не зумівши відповісти голом на виїзді.

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Теми
Ліга ЄвропиДинамо - Челсі
Особа
Олександр Хацкевич
Місце
АнгліяЛондон
Теги
ФК Динамо КиївФК Челсі
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Pooh Vini
Pooh Vini
Выйдем на игру с хорошим настроением.збсь план на игру
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Нечаев Михаил
Нечаев Михаил
Чо там,недотренер,удивлён те ,как англичане играли?Ну прям,ненормальные какие-то!Играли в футбол,а не делали вид,что несут тяжёлую и неподъёмную ношу,как ты и команда под твоим руководством!У вас там круговая порука,футболисты попросят за недотренера,чтобы не напрягаться,недотренер почти два года отмазывается тем,что типа строит команду.А ты умеешь,трусливое не уважающее даже себя чмо?
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