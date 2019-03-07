Хацкевич прокоментував поразку від "Челсі"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич висловився про матч його команди проти "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Білоруський фахівець відзначив неймовірні дії суперника.

"У порівнянні з нашим чемпіонатом інтенсивність божевільна, порівнювати неможливо. У першому таймі нам не вистачило сміливості, дуже сильний пресинг був з боку "Челсі". Сподіваюся, що ми в неділю обіграємо "Арсенал-Київ" і з хорошим настроєм вийдемо на матч-відповідь з "Челсі", - сказав Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.

Наставник київського "Динамо" зізнався, що його команда спочатку боялася суперника.

"Нам потрібно додати впевненості. Я не можу сказати, що ми весь матч виглядали непереконливо. У першому таймі - так. Ми почали в другому таймі активніше діяти, крайні захисники активно підключалися до атак, поліпшили роботу з м'ячем", - похвалив своїх підопічних Хацкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" поступилося "Челсі" у виїзному поєдинку Ліги Європи. Наша команда пропустила три м'ячі, не зумівши відповісти голом на виїзді.

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