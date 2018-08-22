Хацкевич прокоментував поразку "Динамо" від "Аякса"

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич засмучений результатом поєдинку з "Аяксом", однак вірить у позитивний результат двоматчевого протистояння.

"Звичайно коли пропускаєш одразу на початку гри - йде тиск на команду. Потім зрівняли, але пропустили прикрий гол. Можливо, в першому таймі ми погано контролювали м'яч, особливо в середині поля. Не увійшов сьогодні Гармаш у гру, ні в психологічному плані, ні в ігровому", - цитує наставника киян кореспондент OBOZREVATEL.

Олександр Миколайович не згоден із думкою, що команда була розконцентрована, особливо, на самому початку.

"Ми намагалися виходити з оборони через великий і середній пас. Але, на жаль, тут Денис грав скоріше на боці суперника. Епізодично були вдалі атаки, але... У другому ж таймі, коли налагодилася ігрова дисципліна, виходити в атаці стало набагато більше. Що стосується захисників, то вони в першому таймі не відчували гравців, і третій м'яч ми так і пропустили через цi помилки", - заявив білоруський тренер.

Коуч "Динамо" вважає, що якщо абстрагуватися від результату, то шанси є.

"У Києві потрібно буде приділити більше уваги атаці, там буде зовсім інша гра, ми бачили в другому таймі, що з "Аяксом" можна активно грати в атаці, вони теж люди і помиляються", - підсумував Хацкевич.

Нагадаємо, що перший матч плей-офф відбору Ліги чемпіонів між "Динамо" й "Аяксом" завершився з рахунком 1:3.

Гра у відповідь пройде у вівторок, 28 серпня на НСК "Олімпійський". Початок о 22:00.