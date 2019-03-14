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Хацкевич поставив на місце ЗМІ після вильоту з ЛЄ

5.3тЧитати матеріал російською

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував розгромну поразку своєї команди від "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Білоруський фахівець відмовився відповідати на питання про свою відставку.

"Ну це питання я зараз точно з вами обговорювати не буду", - різко відповів журналістам Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.

Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

ФК Динамо Київ

Новини
Легіонер "Динамо" відмовляється залишати київський клуб

Тренер "Динамо" не став зупинятися на конкретному матчі, намагаючись підвести підсумок сезону.

"Будь можливість, хотілося б трохи інший жереб... Але що маємо, те маємо, звичайно. Хотілося б менших проблем зі складом. А так щодо гри, то нічого говорити не буду. Хотілося б у цілому, так би мовити, підвести підсумок виступів у цій Лізі Європи. Ми провели в єврокубках цього сезону 12 ігор, і виступали успішно, але коли попався "Челсі", одразу було видно, що різниця велика. Звичайно, не хотілося б так завершувати євросезон і виступити краще, але що маємо, те маємо. Тут вплинули і проблеми зі складом, і ігрові проблеми, і картки", - все ж назвав причини поразки від "Челсі" Хацкевич.

Крім того, білоруський фахівець заступився за півзахисника Дениса Гармаша, який у поєдинку вийшов на позиції форварда.

"Ну Денис забив два м'ячі, але рефері фіксували офсайд. Вийшло, як вийшло", - зазначив Хацкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, юнаки київського "Динамо" не зуміли пробитися в чвертьфінал Юнацької ліги УЄФА, в якій грають футболісти не старше 19 років. Наша команда у драматичному поєдинку поступилася в серії пенальті 4:2 "Хоффенхайму".

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Теми
Ліга ЄвропиДинамо - Челсі
Особа
Олександр Хацкевич
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ФК Динамо КиївФК Челсі
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Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Эта тварь белоруская заебала! Ничтожество, полный ноль - но присосалось намертво!
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Суркіси уже мало обкрадають Україну і немає грошей на динамо.
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