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Хачеріді визначився з кар'єрою в "Динамо": названа зарплата гравця

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Захисник київського "Динамо" і збірної України Євген Хачеріді продовжить кар'єру в грецькому ПАОКу. 30-річний футболіст вже погодив з клубом з Салонік умови особистого контракту, і приєднається до нової команди на правах вільного агента.

У послугах Хачеріді зацікавлений особисто головний тренер "орлів" Разван Луческу. В українця румунський тренер бачить посилення перед стартом в Лізі чемпіонів. За даними видання sport24.gr, Євген підпише з греками угоду з річною зарплатою в 1,5 мільйона євро.

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Нагадаємо, Євген Хачеріді виступав у складі київського "Динамо" з 2009-го року. За цей час він зіграв за "біло-синіх" 234 матчі, забивши сім голів.

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Тема
Трансфери
Особа
Євген Хачеріді
Об'єкти
ФК Динамо КиївПАОК
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