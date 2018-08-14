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Хачеріді показав на матчі Ліги чемпіонів в Москві прапор України

28.5тЧитати новину російською

Український захисник грецького ПАОКа Євген Хачеріді після матчу в Москві проти "Спартака" показав місцевим уболівальникам щитки в кольорах прапора України. Футболіст нашої збірної почав матч на лавці запасних і вийшов на поле на 64-й хвилині гри.

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Євген Хачеріді на матчі в Москві

Дарья Исаева, СЭ

Євген Хачеріді на матчі в Москві

Дарина Ісаєва, СЕ

Євген Хачеріді на матчі в Москві

Дарина Ісаєва, СЕ

Євген Хачеріді на матчі в Москві

Дарина Ісаєва, СЕ

Зустріч у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Спартаком" і ПАОКом завершилася внічию - 0:0. Греки за рахунок перемоги на своєму полі (3:2) пройшли в наступну стадію турніру.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Євген Хачеріді
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
ПАОКСпартак Москва
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Savytskyy Andriy
Savytskyy Andriy
Хачеріді ще той козак! Так тримати!!!
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10
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2 из 3 ответов | показать все
иванов вова
иванов вова
Savytskyy Andriy, Еще бы трусы показал, дебил!!!
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Луцюк Виталий, сами-то Вы - из каких будете? Вы - нерусский?...
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