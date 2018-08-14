Хачеріді показав на матчі Ліги чемпіонів в Москві прапор України

Український захисник грецького ПАОКа Євген Хачеріді після матчу в Москві проти "Спартака" показав місцевим уболівальникам щитки в кольорах прапора України. Футболіст нашої збірної почав матч на лавці запасних і вийшов на поле на 64-й хвилині гри.

Євген Хачеріді на матчі в Москві Дарья Исаева, СЭ

Євген Хачеріді на матчі в Москві Дарина Ісаєва, СЕ

Євген Хачеріді на матчі в Москві Дарина Ісаєва, СЕ

Євген Хачеріді на матчі в Москві Дарина Ісаєва, СЕ

Зустріч у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Спартаком" і ПАОКом завершилася внічию - 0:0. Греки за рахунок перемоги на своєму полі (3:2) пройшли в наступну стадію турніру.