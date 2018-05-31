Хачеріді підписав контракт з новим клубом

Захисник збірної УкраїниЄвген Хачеріді офіційно оформив відносини з грецьким ПАОКом, підписавши контракт з клубом на правах вільного агента.

Подробиць угоди поки немає. Відомо лише, що в новому клубі футболіст буде виступати під 34 номером, як і в "Динамо".

Хачеріді попрощався з київськими вболівальниками в листі, який опубліковано на сторінках FootballHub.

"У мене було достатньо часу за останні пару місяців побути на самоті і підготувати себе до цього моменту. Для мене, звичайного хлопця з Мелітополя, ці останні десять років були справжньою казкою, тепер я це розумію. Ти ніколи не зможеш забути команду, місто, де практично все в твоєму житті сталося вперше: любов, слава, гроші, сльози, поразки. Я став тут чоловіком", - йдеться в листі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" близьке до підписання бразильського футболіста.