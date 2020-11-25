Гвардіола ввів Зінченка у свою символічну збірну. Відео

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола включив Олександра Зінченка в символічну збірну гравців, з якими йому доводилося працювати і які мають контракт із компанією Puma.

На офіційній сторінці англійської команди в YouTube з'явився ролик, в якому іспанський наставник виділив українця. Він відзначив футбольні навички нашого співвітчизника, а також його людські якості.

"Зінченко – типова "десятка" (центральний атакувальний півзахисник, плеймейкер – Ред.), але грає на позиції лівого захисника. Він доклав багато зусиль, щоб навчитися цьому. Олександр дуже розумно розпоряджається м'ячем, завжди жартує, і у нього добре серце", – розповів Гвардіола.

Повністю символічна збірна Пепа має такий вигляд:

Голкіпер: Скотт Карсон;

Захисники: Кайл Уокер, Венсан Компані, Сейду Кейта, Олександр Зінченко;

Півзахисники: Давид Сільва, Франсеск Фабрегас, Фернандіньо;

Нападники: Самюель Ето'о, Тьєррі Анрі та Серхіо Агуеро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гвардіола прокоментував чутки про те, що Зінченко залишить "Манчестер Сіті".