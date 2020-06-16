Гусєв виправдав арбітра матчу з Англією на Євро-2012

Колишній гравець збірної України Олег Гусєв став на захист Віктора Кашшаї, який був головним арбітром матчу нашої команди проти збірної Англії на Євро-2012 і не зарахував чистий гол у ворота наших суперників.

"Цей гол Марко Девіча міг стати переломним, але його не зарахували. Я був поруч з епізодом, ближче всіх, але не бачив, чи перетнув м'яч лінію – не міг цього побачити й угорський арбітр Віктор Кашшаї. Не розумію, чому на нього всі накинулися? До чого тут він? Там головний "герой" – та людина, яка стояла біля штанги. Ось він – все бачив. Але промовчав. У підсумку – 0:1", – сказав Гусєв в інтерв'ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, що на Євро-2012 нашій збірній не вдалося вийти з групи. Після перемоги в стартовому турі над шведами з рахунком 2:1, Україна поступилася Франції (0:2) й Англії (0:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексголкіпер національної збірної Олександр Шовковський згадав свою легендарну помилку в плей-офф відбіркового турніру на Євро-2000 проти Словенії і заявив, що нічого б не міняв.