Гравця збірної України підставив колишній клуб

Форвард збірної України Євген Селезньов підписав контракт із клубом другого дивізіону чемпіонату Іспанії – "Малагою".

При цьому футболіста все ще не можуть представити офіційно через протидію попередньої команди українця – турецького "Акхісара".

Український форвард повинен був приєднатися до нового клубу 9 січня, щоб мати можливість підготуватися до недільного матчу проти "Сарагоси". Селезньова мали представити офіційно, проте в останній момент у ситуацію втрутився "Акхісар". Поки клуби продовжують переговори, доля українця все ще перебуває під питанням, повідомляє La Opinion de Malaga.

Євген Селезньов El Desmarque

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тренер "Акхісар" Джихат Арслан був незадоволений діями українського форварда Євгена Селезньова. У результаті футболіста відправили до молодіжної команди до початку зимового трансферного вікна.

Агент нашого нападника Іван Пироженко прокоментував ситуацію свого підопічного в турецькому клубі, звинувативши у всіх бідах наставника команди.