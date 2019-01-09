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Гравця збірної України підставив колишній клуб

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Форвард збірної України Євген Селезньов підписав контракт із клубом другого дивізіону чемпіонату Іспанії – "Малагою".

При цьому футболіста все ще не можуть представити офіційно через протидію попередньої команди українця – турецького "Акхісара".

Український форвард повинен був приєднатися до нового клубу 9 січня, щоб мати можливість підготуватися до недільного матчу проти "Сарагоси". Селезньова мали представити офіційно, проте в останній момент у ситуацію втрутився "Акхісар". Поки клуби продовжують переговори, доля українця все ще перебуває під питанням, повідомляє La Opinion de Malaga.

Євген Селезньов

Євген Селезньов

El Desmarque

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У кар'єрі воротаря збірної України виник несподіваний поворот

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тренер "Акхісар" Джихат Арслан був незадоволений діями українського форварда Євгена Селезньова. У результаті футболіста відправили до молодіжної команди до початку зимового трансферного вікна.

Агент нашого нападника Іван Пироженко прокоментував ситуацію свого підопічного в турецькому клубі, звинувативши у всіх бідах наставника команди.

Особа
Євген Селезньов
Місце
ІспаніяМалага
Тег
ФК Малага
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