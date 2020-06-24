Гравця та тренера італійського клубу дискваліфікували за найбрутальнішу лайку

Захисника "Фіорентини" Мартіна Касереса та головного тренера команди Джузеппе Якіні дискваліфікували за богохульство.

Як повідомляє видання Football-Italia, в попередньому матчі італійської Серії А проти "Брешії" Касерес і Якіні побачили перед собою червоні картки. Футболіст отримав один матч дискваліфікації і ще один додатково, оскільки він вимовив певну "блюзнірську фразу", йдучи з поля. В італійській мові це є найбрутальнішою лайкою. Що стосується головного тренера "Фіорентини", то Якіні був вилучений з технічної зони за ці ж слова і пропустить один матч своєї команди.

"Фіалки" займають 13-е місце в чемпіонаті Італії після 27 зіграних турів, набравши 31 очко, а "Брешія" замикає турнірну таблицю, маючи в своєму активі 17 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції футболіста дискваліфікували на п'ять років за укус у пеніс.