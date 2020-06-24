Гравця та тренера італійського клубу дискваліфікували за найбрутальнішу лайку
Головного тренера "Фіорентини" Джузеппе Якін дискваліфікували за богохульство
Захисника "Фіорентини" Мартіна Касереса та головного тренера команди Джузеппе Якіні дискваліфікували за богохульство.
Як повідомляє видання Football-Italia, в попередньому матчі італійської Серії А проти "Брешії" Касерес і Якіні побачили перед собою червоні картки. Футболіст отримав один матч дискваліфікації і ще один додатково, оскільки він вимовив певну "блюзнірську фразу", йдучи з поля. В італійській мові це є найбрутальнішою лайкою. Що стосується головного тренера "Фіорентини", то Якіні був вилучений з технічної зони за ці ж слова і пропустить один матч своєї команди.
"Фіалки" займають 13-е місце в чемпіонаті Італії після 27 зіграних турів, набравши 31 очко, а "Брешія" замикає турнірну таблицю, маючи в своєму активі 17 пунктів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції футболіста дискваліфікували на п'ять років за укус у пеніс.