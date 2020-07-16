Гравець збірної України забив дебютний гол в чемпіонаті Італії і став найкращим у команді

Євген Шахов забив дебютний гол за "Лечче" і став найкращим у команді.

Гравець збірної України і півзахисник "Лечче" Євген Шахов забив дебютний м'яч у домашньому матчі італійської Серії А проти "Фіорентини" (1:3) і став найкращим у своїй команді.

Наш футболіст з'явився на полі на 71-й хвилині поєдинку за рахунку 0:3 на користь гостей і зумів забити гол престижу на 88-й. У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Шахов взяв участь у 21 матчі, віддавши три результативні передачі.

Він став найкращим гравцем "Лечче" за версією авторитетного порталу WhoScored, отримавши 7,3 бала.

Євген Шахов отримав найвищу оцінку в своїй команді - 7,3 бала WhoScored

Команда Шахова веде боротьбу за виживання і перебуває в зоні вильоту після 33 турів. Клуб українця відстає від рятівної 17-ї позиції на одне очко, але у "Дженоа" є матч в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський забив гарматним пострілом у ворота "Брешії" і віддав два асисти, отримавши найвищу оцінку за свій виступ.