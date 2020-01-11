Гравець суперника України на Євро може екстрено завершити кар'єру

Захисник збірної Нідерландів і амстердамського "Аякса" Дейлі Блінд може завершити кар'єру футболіста у 29 років через проблеми з серцем.

Як повідомляє нідерландський Twitter Fox Sports, колишній гравець "Манчестер Юнайтед" може більше не повернутися на поле, оскільки це загрожує його здоров'ю.

Дейлі Блінд Footboom.com

😕 | In #Voetbalpraat wordt de gezondheid van Daley Blind nog eens besproken.



"Niet zeker of hij ooit nog terugkeert"



📺 FOX Sports 1 pic.twitter.com/LyF3szbJCS - FOX Sports (@FOXSportsnl) January 9, 2020

Нагадаємо, що у Блінда почалося запаморочення під час матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Валенсії", який пройшов 10 грудня 2019 року. Футболіст був відправлений на обстеження, яке виявило у нього запалення серцевого м'яза. Захиснику встановили електронне обладнання, яке постійно відстежує його серцевий ритм.

Блінд не полетить з "Аяксом" у Катар, де пройдуть зимові збори команди, і продовжить відновлення в Амстердамі.

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