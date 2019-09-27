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27 вересня • оновлено в 18:32
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"Горів": тренер Ярмоленка розкрив невідомі факти про гравця

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Перший тренер Андрія Ярмоленко Микола Липовий розповів про те, яким був футболіст в дитинстві

"Горів": тренер Ярмоленка розкрив невідомі факти про гравця

"Андрій з дитинства багато забивав. Дуже багато. З тих пір, як прийшов в першому класі. Його виділяло те, що він був дуже цілеспрямованим. Не пропускав занять, хоча мама працювала. Вона ж водила його на заняття. Такий характер був. Не любив програвати. Весь час з м'ячем. Йому ніколи було розважатися – завжди хотів тренуватися. Лівша, все ж на одній лінії – серце, нога. Швидше приймає рішення. Таких талановитих, як Андрій, у мене ще не було дітей. Але повинна бути ще і робота. Всі діти талановиті, але не всі цілеспрямовані. Не всі такі фанати, а він тільки футболом і горів", – сказав Липовий в інтерв'ю tribuna.com.

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"Завершив свою кар'єру": Ярмоленко "рубанув" після голу в ворота МЮ

як повідомляв OBOZREVATEL , 22 вересня матч 6-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі "Вест Хем" завершився з рахунком 2:0. Ярмоленко чудовим ударом забив перший гол в цій грі.

Переповнений Олімпійський стадіон у Лондоні гідно оцінив чудову гру футболіста, влаштувавши стоячі овації українцеві.

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Особа
Андрій Ярмоленко
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