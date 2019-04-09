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Головного тренера збірної Аргентини збила машина

1.1тЧитати матеріал російською

Головного тренера збірної Аргентини з футболу Ліонеля Скалоні збив автомобіль під час велопрогулянки на Майорці.

40-річний Скалоні катався на двоколісному транспорті іспанським курортом, коли несподівано його збив неуважний автолюбитель. Наставник був відправлений до лікарні, яка розташована недалеко від Пальми, столиці Майорки.

Він отримав травми обличчя та тіла – в основному, це порізи і забої.

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Перший в історії! Мессі встановив неймовірний рекорд в Іспанії

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна Аргентини програла Венесуелі 1:3 у товариському матчі, який відбувся в Мадриді. Вперше після чемпіонату світу-2018 у склад головної аргентинської команди повернувся капітан і лідер Ліонель Мессі.

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Тег
збірна Аргентини з футболу
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Flower Gabriella
Flower Gabriella
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