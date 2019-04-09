Головного тренера збірної Аргентини збила машина

Головного тренера збірної Аргентини з футболу Ліонеля Скалоні збив автомобіль під час велопрогулянки на Майорці.

40-річний Скалоні катався на двоколісному транспорті іспанським курортом, коли несподівано його збив неуважний автолюбитель. Наставник був відправлений до лікарні, яка розташована недалеко від Пальми, столиці Майорки.

Він отримав травми обличчя та тіла – в основному, це порізи і забої.

Muchísimas gracias por los mensajes recibidos, un par de puntos ya casa! Gracias a todos 🙏 pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp - Lionel Scaloni (@lioscaloni) 9 квітня 2019 р

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна Аргентини програла Венесуелі 1:3 у товариському матчі, який відбувся в Мадриді. Вперше після чемпіонату світу-2018 у склад головної аргентинської команди повернувся капітан і лідер Ліонель Мессі.

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