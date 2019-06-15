Головний тренер збірної України прокоментував перемогу в фіналі ЧС U-20

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу Олександр Петраков прокоментував перемогу його підопічних у фіналі чемпіонату світу U-20.

Олександр Петраков (другий праворуч)

"Я б хотів привітати хлопців. І наш український народ. Спасибі уболівальникам. Ми грали ніби вдома. Спасибі їм за це. Гнали нас вперед. Ми виграли. Я всіх вітаю. Зараз просто не залишилося емоцій", - заявив Петраков відразу після фінального свистка .

Нагадаємо, що вирішальний поєдинок мундіалю Україна - Південна Корея завершився з рахунком 3:1.

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