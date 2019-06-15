ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Головний тренер збірної України прокоментував перемогу в фіналі ЧС U-20

16.8тЧитати матеріал російською

Головний тренер молодіжної збірної України з футболу Олександр Петраков прокоментував перемогу його підопічних у фіналі чемпіонату світу U-20.

Олександр Петраков (другий праворуч)

Олександр Петраков (другий праворуч)

"Я б хотів привітати хлопців. І наш український народ. Спасибі уболівальникам. Ми грали ніби вдома. Спасибі їм за це. Гнали нас вперед. Ми виграли. Я всіх вітаю. Зараз просто не залишилося емоцій", - заявив Петраков відразу після фінального свистка .

Новини
Стадіон фантастично виконав гімн України на фіналі ЧС з футболу U-20

Нагадаємо, що вирішальний поєдинок мундіалю Україна - Південна Корея завершився з рахунком 3:1.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
ПольщаЛодзь
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
52
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
МО-ЛОД-ЦІ !!!
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки

ads pixel