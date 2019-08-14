Головний тренер "Брюгге" повідомив про розмову з Суркісом

Головний тренер бельгійського "Брюгге" Філіп Клеман підвів підсумок поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів в Києві, а також поділився подробицями розмови з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом.

"Сценарій матчу був непростим, адже в Києві був і швидкий пропущений м'яч, і сумнівна червона картка. Тим не менш, ми домінували, маючи перевагу у володінні м'ячем - 58%. Навіть президент "Динамо" привітав нас з тим, що ми зіграли краще, ніж його команда", - зізнався Клеман, чиї слова передає прес-служба "Брюгге".

Філіп Клеман dynamomania.com

На його погляд, основну роль в результаті зіграла психологічна стійкість футболістів команди гостей.

"Нам довелося боротися до останньої секунди, щоб святкувати цей успіх. Я дуже задоволений психологічною стійкістю наших хлопців. Наші гравці не здаються. Це те, що слід використовувати в наступних матчах", - додав Клеман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник "Динамо" Олександр Хацкевич допустив варіант зі своєю відставкою, побічно підтвердивши свою провину у вильоті команди з Ліги чемпіонів.

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