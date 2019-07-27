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Головний конкурент Луніна по "Реалу" жорстко зганьбився в Міжнародному кубку чемпіонів

Головний конкурент Луніна по "Реалу" жорстко зганьбився в Міжнародному кубку чемпіонів
Зідан не витримав такої гри футболіста
4.2т Читати матеріал російською

Головний конкурент воротаря збірної України Андрія Луніна по мадридському "Реалу" Тібо Куртуа не дограв до кінця матчу з "Атлетіко" (3: 7) в Міжнародному кубку чемпіонів.

Бельгійський голкіпер королівського клубу пропустив п'ять голів за 45 хвилин. Зінедін Зідан не зміг пробачити своєму футболістові такої ганьби і після першого тайму замінив Куртуа на Кейлора Наваса.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін в новому сезоні знову буде виступати на правах оренди в іншому клубі.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, таке рішення королівський клуб прийняв після того, як стало відомо, що голкіпер мадридців Кейлор Навас залишається в команді на наступний сезон.

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Тема
Міжнародний кубок чемпіонів
Особи
Андрiй Лунiн Тібо Куртуа
Місце
США
Тег
Реал Мадрид
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