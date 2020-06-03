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3 червня • оновлено в 17:35
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Голкіпера збірної Росії Марінато Гільєрме "розвели" на велику суму грошей

2.8т
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Голкіпер збірної Росії з футболу Маринато Гільєрме став жертвою шахраїв, які відібрали в нього велику суму грошей.

Як повідомляє видання РІА Новини, співвласника брендів "Довгань", "Смак" і "Червона лінія" та засновника групи компаній GL Financial Group Германа Ліллевялі оголосили в міжнародний розшук за шахрайство в особливо великих розмірах.

Маринато Гільєрме

Маринато Гільєрме

У змові зі співробітниками заснованої ним фірми "Анкор Інвест" Ліллевялі укладав із клієнтами угоди на великі суми й гарантував їм отримання безпечного прибутку. З 2013 року йому вдалося залучити інвестиції на суму в більш ніж 150 мільйонів доларів і вивести їх на найбільший брокерський майданчик у США.

Клієнтами цих інвестиційних фірм були й голкіпер російської збірної Гільєрме, і режисер Микита Михалков, і інші відомі особистості. Вони помітили, що щось не так, у 2017 році, коли в них виникли проблеми з поверненням коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екскапітана збірної Росії Романа Широкова назвали головним п'яницею в сучасному футболі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теги
шахраї збірна Росії з футболу
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