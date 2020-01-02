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2 січня • оновлено в 12:01
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Голкіпер збірної України змінить клуб: ЗМІ повідомили подробиці

2.8т
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Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який із літа 2019 року значиться в оренді у "Вальядоліді", має три варіанти для продовження кар'єри в другій половині сезону-2019/20.

Як передає Pucela Fichales, на 21-річного голкіпера чекає нова оренда через те, що "Вальядолід" практично не надає йому ігрового часу в офіційних поєдинках. Наразі на українця претендують три інші клуби.

Три варіанти для Андрія Луніна

Три варіанти для Андрія Луніна

Pucela Fichales

Основним варіантом для Луніна називають клуб Сегунди (другого за силою іспанського дивізіону) "Ов'єдо", у якого хороші стосунки з "Реалом". Він уже попросив у мадридців кілька гравців у оренду, зокрема українського воротаря. В такому разі йому гарантована ігрова практика.

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Також на Луніна претендує ще один клуб Сегунди "Альмерія". Цей варіант запропонував агент гравця. Тут не гарантовано місце в основі – за нього треба боротися, але за таких умов можлива оренда на півтора сезони в разі виходу "Альмерії" до Прімери.

Третім виходом для Луніна є український клуб "Дніпро-1". Проте, за інформацією Isport, в "Реалі" хочуть, щоб Лунін залишився в Іспанії для подальшої адаптації в країні.

Зазначимо, що в цьому сезоні Лунін відіграв за "Вальядолід" лише один матч у Кубку Іспанії. Орендна угода українця розрахована до літа 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом конкурент Луніна в "Реалі" Тібо Куртуа опинився в епіцентрі великого секс-скандалу.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансфери
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія
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