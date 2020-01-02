Голкіпер збірної України змінить клуб: ЗМІ повідомили подробиці

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який із літа 2019 року значиться в оренді у "Вальядоліді", має три варіанти для продовження кар'єри в другій половині сезону-2019/20.

Як передає Pucela Fichales, на 21-річного голкіпера чекає нова оренда через те, що "Вальядолід" практично не надає йому ігрового часу в офіційних поєдинках. Наразі на українця претендують три інші клуби.

Три варіанти для Андрія Луніна Pucela Fichales

Основним варіантом для Луніна називають клуб Сегунди (другого за силою іспанського дивізіону) "Ов'єдо", у якого хороші стосунки з "Реалом". Він уже попросив у мадридців кілька гравців у оренду, зокрема українського воротаря. В такому разі йому гарантована ігрова практика.

Також на Луніна претендує ще один клуб Сегунди "Альмерія". Цей варіант запропонував агент гравця. Тут не гарантовано місце в основі – за нього треба боротися, але за таких умов можлива оренда на півтора сезони в разі виходу "Альмерії" до Прімери.

Третім виходом для Луніна є український клуб "Дніпро-1". Проте, за інформацією Isport, в "Реалі" хочуть, щоб Лунін залишився в Іспанії для подальшої адаптації в країні.

Зазначимо, що в цьому сезоні Лунін відіграв за "Вальядолід" лише один матч у Кубку Іспанії. Орендна угода українця розрахована до літа 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом конкурент Луніна в "Реалі" Тібо Куртуа опинився в епіцентрі великого секс-скандалу.

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