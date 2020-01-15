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15 січня • оновлено в 20:00
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Голкіпер збірної України вперше прокоментував перехід в новий клуб

1.7т
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Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін дав перший коментар після підписання договору з "Ов'єдо".

"Хочу допомогти команді і рости разом з нею", - заявив воротар збірної України, який вже приступив до тренувань в новому колективі.

Після 22 турів в Сегунді (другий дивізіон чемпіонату Іспанії з футболу) "Реал Ов'єдо" знаходиться на 17-му рядку, маючи 5 перемог і 9 поразок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українець захищатиме кольори астурійського клубу до 30 червня 2020 року на правах оренди. Про дату і час офіційної презентації Луніна буде оголошено пізніше.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансфери
Особа
Андрiй Лунiн
Тег
Реал Ов'єдо
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