Голкіпер збірної України вперше прокоментував перехід в новий клуб

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін дав перший коментар після підписання договору з "Ов'єдо".

"Хочу допомогти команді і рости разом з нею", - заявив воротар збірної України, який вже приступив до тренувань в новому колективі.

Último entrenamiento antes de viajar a Almería #RealOviedo pic.twitter.com/MUPpxmsCH4 - Real Oviedo (@RealOviedo) January 15, 2020

Після 22 турів в Сегунді (другий дивізіон чемпіонату Іспанії з футболу) "Реал Ов'єдо" знаходиться на 17-му рядку, маючи 5 перемог і 9 поразок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець захищатиме кольори астурійського клубу до 30 червня 2020 року на правах оренди. Про дату і час офіційної презентації Луніна буде оголошено пізніше.

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