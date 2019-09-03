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3 вересня • оновлено в 11:46
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Голкіпер "Динамо" отримав травму перед матчами збірної України

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У складі національної збірної України, яка 2 вересня почала підготовку до відбіркового матчу Євро-2020 проти Литви та до товариського поєдинку з Нігерією, відбулася зміна.

Денис Бойко

Денис Бойко

dynamo.kiev.ua

Воротар київського "Динамо" Денис Бойко має проблеми зі спиною, через що він пропустив відкрите тренування збірної України у Києві. Для визначення термінів лікування голкіпера необхідно провести МРТ.

Головний тренер української національної команди Андрій Шевченко прийняв рішення викликати на поточний збір замість Бойка воротаря "Олександрії" Олександра Паньківа, повідомляє пресслужба УАФ.

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Цей виклик до головної команди країни для 34-річного голкіпера Паньківа став уже другим у кар'єрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перше тренування підготовчого збору національної команди пропустив Євген Коноплянка, який напередодні став гравцем "Шахтаря".

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Тема
Євро-2020
Особа
Денис Бойко
Місце
Україна Київ
Тег
збірна України з футболу
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shahzadi amber
shahzadi amber
its so sad news
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