Голкіпер "Динамо" отримав травму перед матчами збірної України

У складі національної збірної України, яка 2 вересня почала підготовку до відбіркового матчу Євро-2020 проти Литви та до товариського поєдинку з Нігерією, відбулася зміна.

Денис Бойко dynamo.kiev.ua

Воротар київського "Динамо" Денис Бойко має проблеми зі спиною, через що він пропустив відкрите тренування збірної України у Києві. Для визначення термінів лікування голкіпера необхідно провести МРТ.

Головний тренер української національної команди Андрій Шевченко прийняв рішення викликати на поточний збір замість Бойка воротаря "Олександрії" Олександра Паньківа, повідомляє пресслужба УАФ.

Цей виклик до головної команди країни для 34-річного голкіпера Паньківа став уже другим у кар'єрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перше тренування підготовчого збору національної команди пропустив Євген Коноплянка, який напередодні став гравцем "Шахтаря".

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