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17 квітня • оновлено в 13:51
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Голкіпер "Динамо" Бойко оцінив шанси команди в Лізі чемпіонів

1.3т
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Голкіпер "Динамо" Денис Бойко заявив, що для клубу вихід у Лігу чемпіонів є хорошим досягненням з фінансової сторони, однак це не має сенсу, якщо команда до цього не готова.

"Звичайно ж, краще виходити в Лігу чемпіонів з першого місця. Але, з іншого боку, виходити туди і бути "хлопчиками для биття"... Так, для клубу потрапляння в ЛЧ – це добре, враховуючи фінансові винагороди. Але вийти туди і програти всі шість матчів, щоб нас розносили без шансів, не хотілося б", – розповів Бойко в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

Денис Бойко

Денис Бойко

ФК "Динамо" Київ

Він зазначив, що Ліга Європи є хорошим місцем для того, щоб склад зігрався, а молоді футболісти набралися досвіду.

"Потрібно бути реалістами і тверезо оцінювати свої можливості. Я не скажу, що сьогодні ми не готові до цього. Але, напевно, судячи з певних моментів, іноді краще зайвий рік зміцніти і зіграти в Лізі Європи, набравшись ще більше досвіду, щоб зігрався склад . У нас щороку з'являється багато молодих хлопців, які пробиваються в основу і хочуть заявити про себе", – додав голкіпер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денис Бойко розповів, за яких обставин обматюкав свого колишнього партнера по команді Жуніора Мораеса під час матчу з "Шахтарем".

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Ліга Європи Ліга чемпіонів
Особа
Денис Бойко
Тег
ФК Динамо Київ
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