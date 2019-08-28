"Голий": ексгравець збірної України назвав Мілевського банкрутом

Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко висловив здивування тим, як Артем Мілевський розпоряджався своєю зарплатою в київському "Динамо".

За словами чвертьфіналісти ЧС-2006, нападник "Динамо" (Брест) повіз себе дуже марнотратно.

Артем Мілевський onliner.by

"Я ж знаю Артема Мілевського добре. Здорово, що він розуміє свої помилки і не соромиться про них розповідати. Дуже відкритий і добрий хлопець, чим нерідко користувалися люди, які були поруч. Але щоб залишитися практично голим і босим – це треба було, звичайно, постаратися... З його-то доходами ", – наводить слова Калиниченко "Советский спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відеоблогер Євген Савін підрахував, що за час своєї кар'єри Артем Мілевський заробив від 10 до 12 мільйонів євро.

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