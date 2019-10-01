Гол на останній секунді приніс перемогу "Шахтарю" в Лізі чемпіонів - опубліковано відео

Ізраїльський футболіст донецького "Шахтаря" Манор Соломон приніс перемогу своїй команді у 2-му турі Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 ударом на останній секунді драматичного матчу з "Аталантою".

На 5-ій доданій хвилині за рахунку 1:1 українці змогли організувати контратаку. Додо поборовся із захисниками, викотив на форварда збірної Ізраїлю, який зміг заштовхати круглого у ворота італійців.

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Нагадаємо, що зустріч у Мілані на стадіоні "Сан Сіро" між "Аталантою" і "Шахтарем" завершилася з рахунком 2:1 на користь команди з України. Крім Соломона гол за "помаранчово-чорних" забив Мораес, а Андрій Пятов відбив пенальті.

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