Гол Мюллера у ворота Іспанії змусив коментатора битися в істериці - опубліковано відео

Футболіст збірної Німеччини Томас Мюллер відзначився неймовірним ударом в товариському матчі проти Іспанії. Зустріч пройшла на "Еспріт Арені" в Дюссельдорфі і завершилася з рахунком 1:1.

На 35-й хвилині зустрічі 25-річний нападник зрівняв рахунок у грі фантастичним "пострілом" метрів з 20. Іспанський коментатор, який вів трансляцію, не зміг стримати емоцій і кілька хвилин несамовито волав у мікрофон, захоплюючись шедевром.

"Німеччина" - "Іспанія" - 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 - 6 Родріго, 1:1 - 35 Мюллер.

Німеччина - тер Штеген, Хектор, Хуммельс, Боатенг, Хедіра (Гюндоган, 53), Кіммі, Озіл, Кроос, Дракслер (Сані, 68), Вернер (Гомес, 84), Мюллер (Горетцка, 81).

Іспанія - Де Хеа, Піке (Начо, 51), Альба, Карвахаль, Рамос, Коке, Алькантара (Родрі Ернандес, 82), Сільва (Васкес, 71), Іско (Асенсио, 59), Іньєста (Сауль, 46), Родріго (Дієго Коста, 65).

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що німецький футболіст забив фантастичний гол "ударом скорпіона".