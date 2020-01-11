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11 січня • оновлено в 17:02
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"Годувати сім'ю": футболісти російського клубу підробляють вантажниками

1.5т
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У футбольного клубу "Зеніт" (Іркутськ), що виступає в третьому за силою дивізіоні Росії, виникли серйозні проблеми з фінансуванням, в результаті чого багато гравців поміняли спеціалізацію.

Футболісти "Зеніту" (у синій формі) підробляють вантажниками

Футболісти "Зеніту" (у синій формі) підробляють вантажниками

kp.ru

Згідно з інформацією сайту "Вести Іркутська", футболісти не отримують зарплату в клубі вже шість місяців. В останній раз гравці отримували гроші в липні минулого року. Через проблеми з фінансуванням футболісти змушені підробляти вантажниками і таксистами.

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"Команда вирішила, що поки не будемо тренуватися взагалі, тому що фінансова складова зараз головна. Нам потрібно годувати сім'ї, дітей. І тому вирішено так, що тренуватися не будемо, поки нам не виплатять", – прокоментував ситуацію капітан "Зеніту" Ілля Кенгуров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у футбольного клубу, який звинуватив Росію в окупації, виникли серйозні проблеми.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Росія Іркутськ
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