"Годувати сім'ю": футболісти російського клубу підробляють вантажниками

У футбольного клубу "Зеніт" (Іркутськ), що виступає в третьому за силою дивізіоні Росії, виникли серйозні проблеми з фінансуванням, в результаті чого багато гравців поміняли спеціалізацію.

Футболісти "Зеніту" (у синій формі) підробляють вантажниками kp.ru

Згідно з інформацією сайту "Вести Іркутська", футболісти не отримують зарплату в клубі вже шість місяців. В останній раз гравці отримували гроші в липні минулого року. Через проблеми з фінансуванням футболісти змушені підробляти вантажниками і таксистами.

"Команда вирішила, що поки не будемо тренуватися взагалі, тому що фінансова складова зараз головна. Нам потрібно годувати сім'ї, дітей. І тому вирішено так, що тренуватися не будемо, поки нам не виплатять", – прокоментував ситуацію капітан "Зеніту" Ілля Кенгуров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у футбольного клубу, який звинуватив Росію в окупації, виникли серйозні проблеми.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!