Гниє: у Кокоріна виникли серйозні проблеми в російській в'язниці

Нападник петербурзького "Зеніту" Олександр Кокорін поскаржився на лікування в СІЗО "Бутирка".

Ромашов заявив, що в слідчому ізоляторі Кокоріну робили електрофорез і спалили шкіру і м'язову тканину на нозі. У результаті форвард отримав загноєння ноги. Адвокати просять допустити до футболіста більш кваліфікованих лікарів, повідомляє ТАСС із посиланням на адвоката футболіста Андрія Ромашова.

Олександр Кокорін КП

У січні Кокорін поскаржився на погіршення стану коліна. Він розповів, що лікар у СІЗО не може надати йому необхідну допомогу. У свою чергу Ромашов заявив, що в "Бутирці" його клієнта можуть зробити інвалідом.

Футболіст отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна в березні 2018 року. Він переніс операцію в Римі і пройшов курс реабілітації.

Новини Суд ухвалив нове рішення щодо Кокоріна і Мамаєва

Олександр Кокорін, його молодший брат Кирило, Павло Мамаєв, а також їх друг Олександр Протасовіцький перебувають під вартою з 11 жовтня минулого року через участь у двох бійках у Москві 8 жовтня.

Тверський суд Москви ухвалив рішення продовжити арешт футболістів до 8 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Кокорін і Павло Мамаєв вранці 8 жовтня в одній із кав'ярень Москви побили чиновника Мінпромторгу Росії. Незадовго до цього футболісти, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, разом із друзями завдали черепно-мозкової травми водію ведучої Першого каналу Ольги Ушакової.

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