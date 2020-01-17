Гірше не придумаєш: Лунін привіз гол у дебютному матчі за "Ов'єдо"

Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін став винуватцем гола у ворота своєї команди в дебютному матчі за новий клуб на виїзді проти "Альмерії".

Перший тайм поєдинку закінчився внічию 0:0, а вже у другому таймі господарі відкрили рахунок з пенальті. На 73-й хвилині зустрічі наш голкіпер на пару із захисником "Ов'єдо" допустили помилку в найпростішій ситуації. Лунін вийшов далеко з воріт, щоб прийняти м'яч, але в останній момент зупинився, оскільки його партнер опинився першим на м'ячі. Захисник вирішив залишити м'яч воротареві, до чого українець був не готовий. Форвард "Альмерії" обіграв Луніна і спокійно відправив його в сітку, встановивши остаточний рахунок у матчі – 2:0.

Андрій Лунін

Незважаючи на поразку, "Ов'єдо" не опустився в зону вильоту через невдачі конкурентів по боротьбі за виживання. Команда займає 17-е місце після 23 турів, маючи в активі 23 очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін дав перший коментар після переходу в клуб іспанської Сегунди.

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