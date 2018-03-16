Герой дня: футболіст збірної Бельгії врятував життя знаменитому аргентинському гравцеві під час матчу - з'явилося відео

Відомий півзахисник Яннік Феррейра Карраско, який виступає в складі китайського "Дялань Іфань", став справжнім героєм матчу "Бейцзін Гоань". Бельгієць врятував життя своєму одноклубнику - футболістові збірної Аргентини Ніколасу Гайтану.

Інцидент стався на початку другого тайму. Колишній гравець мадридського "Атлетіко" біг в атаку, проте на рівному місці втратив свідомість і знепритомнів. Арбітр спершу дав продовжити зустріч, але одноклубники Гайтана, в тому числі і Карраско, з яким вони разом виступали в Іспанії, миттєво зрозуміли, що з аргентинцем щось не так.

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Гравець збірної Бельгії кинувся до партнера по команді, почавши робити йому штучне дихання. Потім Карраско змінили лікарі, які швидко вибігли на поле.

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30-річний Гайтан був доставлений в лікарню, де заявив, що не пам'ятає, що сталося. На даний момент футболіст знаходиться під наглядом лікарів, передає Mundo Deportivo.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що перспективний український футболіст отримав важку травму і вилетів на півроку.