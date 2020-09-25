"Гент" може змінити тренера після поразки від "Динамо"

Керівництво "Гента" почало шукати нового тренера після поразки в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" (1:2).

Зараз команду тимчасово очолює Вім де Декер, який змінив на цій посаді румуна Ласло Болоні.

Як повідомляє видання voetbalkrant, президент бельгійського клубу Іван де Вітте визначився з головним претендентом на те, щоб стати новим наставником "Гента". Ним є Гейн Ванхазебрук, який працював у команді в 2009-му та 2014-2017 роках.

Відзначається, що він вже давно фігурував у списку потенційних тренерів для бельгійців, проте ситуація ускладнилася через перенесену ним операцію. Ванхазебрук заявив, що не буде працювати в 2020 році, але "Гент" може переконати його знову очолити команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екснаставник бельгійців Йєсс Торуп заявив, що у команди немає шансів на перемогу над "Динамо" в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів і вихід у груповий етап турніру.