Головна Новини
20 листопада • оновлено в 22:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Генпрокуратура зробила заяву про корупцію в ФФУ

1.5т
Читати матеріал російською

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, яке стосується можливих зловживань з боку Федерації футболу України

Вони були спрямовані на розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017-му році на фінансування програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", на загальну суму 270 млн грн.

Генпрокуратура зробила заяву про корупцію в ФФУ

Генпрокуратура зробила заяву про корупцію в ФФУ

Новини
Гордон: Павелко должен извиниться перед Суркисом

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава комітету національних збірних Мирон Маркевич отримує в місяць 729 905 грн. Зарплата решти еліти ФФУ вимірюється шестизначними цифрами.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги