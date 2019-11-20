Генпрокуратура зробила заяву про корупцію в ФФУ

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, яке стосується можливих зловживань з боку Федерації футболу України

Вони були спрямовані на розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017-му році на фінансування програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України", на загальну суму 270 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава комітету національних збірних Мирон Маркевич отримує в місяць 729 905 грн. Зарплата решти еліти ФФУ вимірюється шестизначними цифрами.

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