Геноцид. У формі справжні бандити! – ексворотар 'Локомотива' про протести у Мінську

Колишній воротар московського "Локомотива" Артем Гомелько прокоментував ситуацію з протестними акціями після виборів президента Білорусі.
За словами 30-річного уродженця Жодіно (Мінська область), він є неполітичною людиною, але не може не говорити про те, що відбувається.
"Дуже сумно спостерігати, як озвірілий ОМОН вибігає і б'є звичайних людей, як звірів. На держканалах показують повну маячню. Люди різного віку намагаються мирно виходити в різних містах країни, хочуть справедливих виборів. Немає ніяких координаторів. Буває, що люди просто гуляють по місту, а їх просто беруть і забирають, як злочинців", – цитує Гомелька championat.com.
Гомелько зазначив, що найсумніше, що забирають навіть дітей, б'ють просто так.
"Якийсь геноцид. Люди просто виходять на мирні мітинги! Нікого не ображають, не намагаються нікого грабувати. Довели народ... І це найсумніше. У формі вже навіть не звірі, а справжні бандити", – підсумував футболіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.
У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Повідомляється про безліч постраждалих в ході акцій.
Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.
У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, якого вдалося уникнути.
Опозиціонерка подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.
Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка на виборах.
10 серпня МВС підтвердило першу жертву протестів.
Також МВС Білорусі повідомило про затримання "координаторів і спонсора" протестів у Мінську.