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14 лютого • оновлено в 01:30
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Геній Роналду: португалець врятував "Ювентус" у битві з "Міланом", продовживши суперсерію

1.6т
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Португальський форвард Кріштіану Роналду став героєм півфінального матчу Кубка Італії, в якому його "Ювентус" вирвав нічию на останній хвилині з "Міланом" (1:1).

При цьому сам Роналду забив вирішальний гол, реалізувавши пенальті на 90+1-й хвилині.

Кріштіану Роналду зрівнює рахунок у грі з "Міланом"

Кріштіану Роналду зрівнює рахунок у грі з "Міланом"

Sky Sports

Поєдинок італійських грандів – "Мілана" і "Ювентуса" – став також протистоянням двох ідолів сучасного футболу – Златана Ібрагімовича і Кріштіану Роналду. У результаті шведський форвард залишився на сухому пайку, а ось португалець відзначився у воротах "Мілана" під завісу зустрічі, в "чемпіонських раундах".

Кріштіану Роналду і Златан Ібрагімович

Кріштіану Роналду і Златан Ібрагімович

Sky Sports

До цього, в середині другого тайму Ребіч вивів "россо-нері" вперед, проте утримати перевагу господарям не вдалося, і виною тому – португальська "сімка".

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Кріштіану Роналду в матчі з "Міланом"

Кріштіану Роналду в матчі з "Міланом"

Sky Sports

Роналду продовжив свою неймовірну гольову серію, забиваючи в восьми матчах поспіль у різних турнірах. Загалом у португальця вже 12 голів у восьми матчах у 2020 році. З початку цього року він забиває в кожній грі.

Відзначимо, що матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії відбудеться на полі "Ювентуса" в Турині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Роналду встановив історичний рекорд людства.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Італія Мілан
Теги
ФК Ювентус ФК Мілан
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