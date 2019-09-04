Гендиректор "Вереса" показала напівголі фото і викликала резонанс у мережі

Генеральний директор футбольного клубу "Верес", який минулого року виступав в українській Прем'єр-лізі, викликала бурхливе обговорення своїми фотографіями з морського відпочинку.

В інтернеті одні вболівальники відзначають розкішну зовнішність і вишуканість Ірини Теслюк. Другі вказують, що кидається в око штучність краси.

"Дивлячись на її силіконові губи і пластику, очевидно, що вона дуже ефективний топ-менеджер і всього добилася сама", – зокрема пишуть користувачі.

tribuna.com (c)

tribuna.com (c)

tribuna.com (c)

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити фотографії.

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

Ірина Теслюк Instagram

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