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5 вересня • оновлено в 00:13
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Гендиректор "Вереса" показала напівголі фото і викликала резонанс у мережі

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Генеральний директор футбольного клубу "Верес", який минулого року виступав в українській Прем'єр-лізі, викликала бурхливе обговорення своїми фотографіями з морського відпочинку.

Гендиректор "Вереса" показала напівголі фото і викликала резонанс у мережі

В інтернеті одні вболівальники відзначають розкішну зовнішність і вишуканість Ірини Теслюк. Другі вказують, що кидається в око штучність краси.

"Дивлячись на її силіконові губи і пластику, очевидно, що вона дуже ефективний топ-менеджер і всього добилася сама", – зокрема пишуть користувачі.

Гендиректор "Вереса" показала напівголі фото і викликала резонанс у мережі

tribuna.com (c)

Гендиректор "Вереса" показала напівголі фото і викликала резонанс у мережі

tribuna.com (c)

Гендиректор "Вереса" показала напівголі фото і викликала резонанс у мережі

tribuna.com (c)

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити фотографії.

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Ірина Теслюк

Ірина Теслюк

Instagram

Новини
Роздягнена дружина непереможного українського боксера показала спокусливе відео

Відзначимо, що не так давно американський культурист Джо Суолл, що став суперзіркою Instagram, викликав справжній фурор серед своїх 2 млн фоловерів, виклавши в мережу фото зі своєю оголеною дружиною.

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Верес Рівне
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