Головна Новини
15 травня • оновлено в 12:39
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Ганьба російського футболу": агент Дмитро Селюк висловився про ситуацію з Сьоміним

10.1т
Читати матеріал російською

Відомий український агент Дмитро Селюк жорстко розкритикував рішення керівництва "Локомотива" не продовжувати контракт з легендою клубу й екстренером київського "Динамо" Юрієм Сьоміним.

"Сьогоднішній день – ганьба всього російського футболу. Сьогодні корупція та злодійство перемогли гідність і честь. Якщо ми самі так ставимося до легенд, то чого чекати від молодих хлопчиків і дівчаток, як їх виховувати? Як пояснити їм, що результати не важливі, а важлива лояльність керівництву? Щоб працювати в "Локомотиві" потрібно бути ручним. Те, що відбулося мене приголомшило", – цитує слова Селюка видання Чемпіонат.

Юрій Сьомін

Юрій Сьомін

Football.ua

Він також залишився вкрай незадоволений футболістами, які не заступилися за свого наставника і не висловили свою позицію з приводу його відходу з "Локомотива".

"Я не побачив виступи футболістів. У них немає своєї позиції. Якби Фергюсона (Сера Алекса Фергюсона – Ред.) Прибирали з "МЮ", то вся команда встала б на його захист. А у гравців "Локомотива" немає чоловічого начала, вони зарили голову в пісок і не заступилися за Сьоміна. Більшість з них знаходиться в клубі через Палича!" – додав Селюк.

Відзначимо, що у Сьоміна було чотири періоди роботи в "Локомотиві": 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 і 2016-2020. За цей час він виграв три чемпіонства, шість Кубків Росії та три Суперкубка. Контракт екстренера "Динамо" із "залізничниками" закінчується 31 травня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Селюк звернувся в Генпрокуратуру РФ із закликом порушити кримінальну справу проти ФК "Локомотив".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Дмитро Селюк Юрій Сьомін
Тег
ФК Локомотив Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Унион
VS
Бавария
Тотал голов Левандовски больше 1.5
2.90 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.96 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Боруссия М
Победа Боруссии М с форой (0)
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Герта не проиграет
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Heretics
Победа Heretics
1.60 Сделать ставку
AVEZ
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Winstrike
VS
Syman
Победа Syman
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
KOVA
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку