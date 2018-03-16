Ганьба Москви і виліт "Динамо": результати Ліги Європи 15 березня

У четвер, 15 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. 16 команд у восьми містах визначили кращих в боротьбі за путівку в чвертьфінал другого за важливістю клубному футбольного турніру континенту.

Київське "Динамо" не змогло потрапити в когорту кращих на НСК "Олімпійський" в центрі України поступившись 0:2 римському "Лаціо". Серед інших результатів варто відзначити антирекорд московського "Локомотива", який ганебно поступився іспанському "Атлетіко" з загальним рахунком 1:8.

Всі результати 1/8 фіналу

Динамо Київ Україна - Лаціо Італія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 23 Лейва, 0:2 - 83 де Врей.

Динамо Київ - Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар (Шабанов, 45), Піваріч, Шепелев, Буяльський, Морозюк (Гонсалес, 57), Мораес, Циганков, Бесєдін (Мбокані, 70).

Лаціо - Стракоша, Луїс Феліпе, де Врей, Раду, Габаррон (Марушич, 72), Пароло, Лейва, Луїс Альберто, Луліч (Лукаку, 69), Феліпе Андерсон, Іммобіле (Кайседо, 82).

Попередження: Луїс Феліпе (18), Мораес (55), Шабанов (66), Буяльський (90).

Перший матч - 2:2.

Локомотив Росія - Атлетіко Іспанія 1:5 (1:1, 0:4)

Голи: 0:1 - 16 Корреа, 1:1 - 20 Рибус, 1:2 - 47 Сауль, 1:3 - 65, пенальті Торрес, 1:4 - 70 Торрес, 1:5 - 85 Грізманн.

Локомотив - Коченков, Рибус, Кверквелія, Чорлука (Пейчіновіч, 75), Лисов, Міранчук, Міранчук, Денисов, Коломейцев (Тарасов, 63), Фернандеш, Фарфан (Едер, 46).

Атлетіко - Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хіменес, Годін, Філіпе Луїс (Люка Ернандес, 62), Парти, Корреа, Габі, Коке, Сауль (Грізманн, 61), Торрес.

Перший матч - 0:3.

Зеніт Росія - РБ Лейпциг Німеччина 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 - 22 Огюстен, 1:1 - 45 Дріуссі.

Зеніт - Луньов, Смольников (Полоз, 85), Іванович, Мевля, Крішіто, Рігоні (Єрохін, 90), Краневіттер, Паредес, Жирков, Дріуссі, Кокорін (Заболотний, 8).

РБ Лейпциг - Гулачі, Орбан (Конате, 46), Упамекано, Клостерманн, Бернардо, Форсберг, Демме (Ільзанкер, 71), Кейта, Брума, Вернер, Огюстен (Поульсен, 90).

Попередження: Демме (10), Орбан (25), Крішіто (38), Смольников (62), Мевля (81).

Перший матч - 1:2.

Вікторія Пльзень Чехія - Спортинг Португалія 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 6 Бакош, 2:0 - 64 Бакош, 2:1 - 105 Батталья.

Вікторія - Грушка, Ршезнік (Гейда, 105), Гавел, Гайок, Коваржік, Колар, Копиця, Грошовскі, Горшава, Земан (Петржела, 100), Бакош (Крменчік, 83).

Спортинг - Руй Патрісіу, Анде Пінту, Коентрау, Матьє, Петрович (Пиччини, 67), Руїс (Рубен Рібейру, 99), Фернандеш, Акунья (Монтеро, 76), Батталья, Желсон Мартінш, Дост.

Попередження: Руїс (78), Ршезнік (90), Гайок (90), Петржела (108), Дост (120).

Перший матч - 0:2.

Атлетик Іспанія - Марсель Франція 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 38, пенальті Пайєт, 0:2 - 52 Окампос, 1:2 - 74 Іньякі Вільямс.

Атлетик - Яго Еррерін, Де Маркос, Йера Альварес (Нуньєс, 44), Ечейта, Иньиго Лекуе, Ітурраспе, Беньят (Мікель Весга, 79), Іньякі Вільямс, Мікель Ріко (Сусаета, 23), Кордоба, Адуріс.

Марсель - Манданда, Сакаї, Рамі, Роланду, Амаві, Лопес (Сансон, 78), Луїс Густаво (Замбо-Ангісса, 56), Флоріан Товен (Сарр, 67), Пайєт, Окампос, Мітроглу.

Попередження: Адуріс (15), Рамі (48), Іньякі Вільямс (61).

Вилучення: Адуріс (76).

Перший матч - 1:3.

Арсенал Англія - Мілан Італія 3:1

Голи: 0:1 - 35 Хакан Чалханоглу, 1:1 - 39, пенальті Уелбек, 2:1 - 71 Джака, 3:1 - 86 Уелбек.

Арсенал - Оспіна, Мустафі, Монреаль, Бельерін, Косьельні (Чемберс, 11), Ремзі, Джака, Вілшер, Озіл (Сеад Колашинаць, 79), Мхітарян (Ель-Ненни, 69), Уелбек.

Мілан - Доннарумма, Романьйолі, Бонуччі, Родрігес, Кессіе (Локателлі, 79), Монтоліво, Боріні, Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 70), Сусо, Андре Сілва, Кутроне (Калинич, 67).

Попередження: Доннарумма (39), Романьйолі (39), Хакан Чалханоглу (40), Боріні (42), Монреаль (45), Сусо (61).

Перший матч - 2:0.

Ред Булл Австрія - Боруссія Д Німеччина 0:0

Ред Булл - Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалет-Цар, Едара (Ябо, 82), Шлагер (Вольф, 79), Самассеку, Беріша, Хван Хі Чхан (Гульбрандсен, 66), Дабур.

Боруссія Д - Бюркі, запаскудили, Шмельцер, Пішчек, Папастатопулос, Дауд, Кастро (Геррейро, 62), Гетце (Філіп, 46), Шюррле, Ройс (Ісак, 46), Батшуайі.

Попередження: Папастатопулос (46), Хван Хі Чхан (52), Беріша (63), Ульмер (87), запаскудили (89), Самассеку (90).

Перший матч - 2:1.

Ліон Франція - ЦСКА Росія 2:3 (0:1, 2:2)

Голи: 0:1 - 39 Головін, 1:1 - 58 Корне, 1:2 - 60 Муса, 1:3 - 65 Вернблум, 2:3 - 71 Діас.

Ліон - Антоні Лопеш, Марсело, Марсал (Менді, 70), Тете, Діакабі, Ндомбеле, Тузара, Корне, Феррі (Маоліда, 68), Депа (Траоре, 66), Діас.

ЦСКА - Акінфєєв, Ігнашевич, Березуцький (Щенніков, 46), Набабкін, Березуцький, Натхо, Кучаев, Вернблум, Дзагоєв, Головін, Муса (Вітіну, 73).

Попередження: Набабкін (13), Муса (36), Діас (78).

Перший матч - 1:0.

Нагадаємо, що жеребкування 1/4 фіналу ЛЄ пройде в п'ятницю, о 14:00. Раніше о 13:00 відбудеться жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів.